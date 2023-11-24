У МЗС заявили про евакуацію із Сектору Газа ще 8 громадян України

Протягом 24 листопада із Сектору Гази до Єгипту вивели 8 громадян України, а 26 українців доставили чартерним рейсом з Єгипту до Молдови, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко.

Українські дипломати сприяють у переїзді людей до України.

Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести із Сектору Гази 259 людей.

"Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку. Зусилля МЗС України з допомоги громадянам в Секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби" , — зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, Україна розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі та Секторі Гази, після загострення воєнних дій. Перший рейс з Тель-Авіва відбувся 14 жовтня, утім ситуацію в Секторі Гази посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук називав "абсолютно неконтрольованою". Про першу групу українців із 43 людей, яких вивезли з Сектору Гази, стало відомо 8 листопада. Україна також допомагала евакуювати громадян Молдови.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Сектор Гази після військової операції залишиться під контролем ізраїльських військових, виступивши проти того, щоб в анклаві перебували міжнародні сили.