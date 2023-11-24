ЗМІ: З початку війни з України до ЄС виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку

З початку повномасштабного вторгнення РФ, з України до європейських країн виїхало 650 тисяч чоловіків, які за віком підпадають під призов, твердить австрійське видання Exxpress із посиланням на дані Євростату, повідомляє Українська правда.

Про це пише австрійське видання Exxpress, "ВВС Україна".

У Євростаті стверджують, пише видання, що у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні й Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

При цьому за даними управління верховного комісара ООН у справах біженців, зазначає видання, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхали близько 6,3 млн громадян, більшість з яких – жінки й діти.

Як свідчить аналіз даних Євростату, здійснений "ВВС Україна", зараз офіційний статус тимчасового захисту в ЄС мають 4,2 млн. З них 18,3% (768 тисяч) - це чоловіки віком від 18 до 64 років.

У той же час видання Exxpress отримало дані саме щодо вікової категорії 18 - 60 років.

Отримати такий статус можуть тільки ті, хто виїхав з України не раніше 24 лютого 2022 року.

"Проте видання та статистика не уточнює, скільки з цих чоловіків виїхали легально як батьки трьох дітей, інваліди 2 групи чи інші категорії осіб, які мають на це право. Також окремо не рахують чоловіків, які могли виїхати до ЄС з окупованих Росією територій" , - зазначили журналісти.

Лише до Німеччини за даними німецького МВС, після 24 лютого 2022 року приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. З них 189 484 перебувають там і сьогодні, зазначає видання.

Ці дані охоплюють лише тих, що зареєстровані офіційно. У МВС Німеччини вважають, що ще 100 тисяч не зареєстровані й перебувають в країні нелегально.

Схожа ситуація в Австрії – туди виїхали щонайменше 14 тисяч українських чоловіків, як стверджується, за підробленими документами чи користуючись "послугами" контрабандистів.

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