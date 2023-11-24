Німеччина продовжила захист для біженців з України до березня 2025 року

Федеральна рада Німеччини (Бундесрат, верхня палата парламенту) схвалила розпорядження Федерального міністерства внутрішніх справ про продовження тимчасового захисту для біженців з України ще на рік – до березня 2025-го, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило німецьке МВС.

Відповідно до рішення, посвідки на проживання біженців з України, які втекли від російської агресії та отримали захист у Німеччині, залишатимуться чинними до 4 березня 2025 року.

На практиці це означає, що українським біженцям не потрібно подавати заяву на продовження тимчасового статусу чи відвідувати імміграційні органи.

"Це велике полегшення для імміграційних служб і забезпечує безпеку й чітку перспективу для тих, кого це стосується. Ми продовжимо захищати життя багатьох людей з України, доки триватиме ця жахлива війна. Ми будемо продовжувати тісно стояти поруч з Україною", – прокоментувала міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

За даними німецького МВС, наразі в Німеччині живуть близько 1,1 мільйона українських біженців, з них близько 350 тисяч – діти та молодь віком до 18 років, а близько двох третіх дорослих біженців – жінки.

Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту в Німеччині стало рішення країн-членів ЄС наприкінці вересня 2023 року, яке остаточно набуло чинності в жовтні.

Як повідомлялось, федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.