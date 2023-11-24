Прем'єр Словаччини назвав війну в Україні "замороженим конфліктом"

Війна в Україні є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом надсилання зброї ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Associated Press.

Після зустрічі зі своїм чеським колегою Петром Фіалою в Празі в п'ятницю він заявив, що вважає війну між Україною і Росією "замороженим конфліктом".

Також Фіцо сказав, що вважав за краще б, щоб російська та українська сторони сіли за стіл переговорів. Він не сказав, як цього домогтися.

Фіала ж сказав, що Чехія є непохитним прихильником України і постачає їй важке озброєння та інші озброєння.

"Немає сумнівів, що у нас (з Фіцо - ред.) різні погляди на деякі питання" , - сказав глава уряду Чехії.

Словаччина хоче дізнатися, яку допомогу надати Україні

Фіцо заявив, що поважає позицію Чехії, і повторив, що Словаччина готова надати Україні гуманітарну або іншу допомогу.

Він сказав, що не бачить сенсу їхати до Києва, але оголосив, що поговорить телефоном зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем про те, що потрібно країні перед майбутньою зимою.

Видання пише, що крім припинення поставок зброї, Фіцо також виступає проти санкцій ЄС щодо Росії і хоче перешкодити Україні вступити в НАТО.

Позиція Фіцо

Член НАТО, Словаччина, є центром для виробників артилерійських боєприпасів, а також важкої військової техніки, як-от гаубиці, деякі з яких були відправлені в Україну.

Попередній правоцентристський уряд країни рішуче підтримував Україну та постачав військову техніку, включаючи бойові машини, а також системи ППО С-300 та літаки МіГ-29.

Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Нещодавно парламент Словаччини затвердив уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо, підтримавши політичну програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.