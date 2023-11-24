Мінагро: В Україні зібрано майже 76 млн тонн зернових та олійних культур

В Україні поступово завершується збір врожаю, станом на 24 листопада аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба міністерства аграрної політики та продовольства.

Значаться, що Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя вже повністю закінчили жнива. Станом на третій тиждень листопада аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Загалом збір зернових та зернобобових культур проведено на 10 237 тис га, де намолочено 55 млн 53 тис. тонн при врожайності 53,8 ц/га, в тому числі:

пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, намолочено 22 478 тис. тонн, (врожайність – 47,9 ц/га);

кукурудзи обмолочено 3 млн 325 тис. га, намолочено 24 млн 878 тис. тонн, (врожайність – 74,8 ц/га);

ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено 5 909 тис. тонн, (врожайність – 39,3 ц/га);

гороху обмолочено 154,4 тис. га, намолочено 399,5 тис. тонн, (врожайність – 25,9 ц/га);

гречки обмолочено 139,7 тис. га, намолочено 207,4 тис. тонн, (врожайність – 14,8 ц/га);

проса обмолочено 79,5 тис. га, намолочено 180 тис. тонн, (врожайність – 22,6 ц/га);

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 339,9 тис. га, намолочено 1 002 тис. тонн.

Збір олійних культур проведено на площі 8 205,8 тис. га, намолочено 20 млн 703 тис. тонн, а саме:

соняшника обмолочено на площі 5 009,4 тис. га, намолочено 11 млн 929 тис. тонн насіння при врожайності 23,8 ц/га;

сої обмолочено на площі 1 800,4 тис. га, намолочено 4 769 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га;

збір ріпаку завершено, його обмолочено на площі 1 396 тис. га, намолочено 4 млн 5 тис. тонн насіння при врожайності 28,7 ц/га.

У міністерстві додають, що також майже завершився збір цукрових буряків, їх викопано на площі 236,3 тис. га, накопано 11 млн 83 тис. тонн солодких коренів при врожайності 469,1 ц/га.