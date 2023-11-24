Данія збільшить допомогу для України на понад 3 млрд євро до 2027 року

Уряд і парламентська більшість Данії погодили додаткове фінансування для фонду, з якого фінансується підтримка України, на 2,3 мільярда данських крон (308 мільйонів євро) у 2023 році та на 23,5 мільярда крон (3,15 мільярда євро) – на 2025-2027 роки, повідомляє Європейська правда.

Про це сповістило Міністерство оборони Данії.

Згідно з домовленістю парламенту й уряду Данії, обсяг Українського фонду у 2023 році зросте на 2,3 мільярда данських крон у 2023 році, на 10,5 мільярда – у 2025 році, 7,4 мільярда – у 2026-му та 5,6 мільярда – у 2027-му.

"Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023-2028 роках в межах Фонду буде виділено 60,4 млрд данських крон", – йдеться в пресрелізі.

Додаткове фінансування також дозволить гарантувати, що Данія досягне показника у мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.

"Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку – як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025-2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії у довгостроковій перспективі", – прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, в березні уряд і парламент Данії домовилися про створення Українського фонду в розмірі семи мільярдів данських крон (1 млрд доларів США) для цивільної, військової та економічної допомоги Україні.

Пізніше до Українського фонду Данії додали ще 7,5 млрд данських крон на цей рік, а на 2024 рік планували додати ще 10,4 мільярда данських крон.