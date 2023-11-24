Данілов анонсував демобілізацію військовослужбовців строкової служби

Військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані, повідомляє Українська правда.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі Українському Радіо; Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни.

Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх" - заявив Данiлов.



За його словами, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші ж будуть демобілізовані.

Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що на Ставці обговорили питання мобілізації і демобілізації, ротації у Збройних Силах України, питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабного вторгнення.