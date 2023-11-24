Зеленський назвав три перемоги, які необхідні Україні найближчим часом

Україна наразі необхідно три основних перемоги, які стимулюватимуть її для боротьби з РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говрить заява президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

На думку Зеленського, першою перемогою буде рішення Конгресу США щодо надання допомоги Україні.

"Перша - з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна повинна робити все що від неї залежить, щоб допомога була" , - каже президент.

Друга перемога - це підтримка Європейського Союзу. Зокрема у тому, щоб Україна отримала пакет допомоги розміром на 50 мільярдів євро.

"Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов'язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет" , - зауважив Зеленський.

І третя перемога - це відкриття діалогу щодо майбутнього членства України в ЄС.

"Це мотиваційний крок для нас, для тих хто працює, хто навчається, і для тих хто повинен щоденно мотивуватись різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі важливі та найближчим часом ми повинні досягти результату" , - підкреслив він.

Росія може знову розв'язати війну

Нещодавно німецькі аналітики повідомили, що російському диктатору Володимиру Путіну може вистачити до шести років, щоб відновити армію і напасти на НАТО.

Також на початку жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що не можна допустити "заморозки" війни Росії проти України, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року і спробує атакувати інші країни.