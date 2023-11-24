У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 24 листопада

За добу на фронті відбулось 68 бойових зіткнень, ворог завдав 5 ракетних та 17 авіаційних ударів, 27 разів обстріляв з РСЗВ позиції наших військ та населені пункти, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 24 листопада.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Лиманському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 30 атак.

На Мар’їнському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Запорізькому напрямку противник 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику".

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та логістичний центр противника".