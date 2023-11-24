Виробничі потужності українського ОПК у 2024 році зростуть у 6 разів – Камишін

У 2024 році спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в 6 разів, порівняно з поточним роком, однак цього все одно не достатньо для закриття потреб Сил Оборони, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час спільної з міністром оборони Умєровим зустрічі з українськими виробниками ОПК.

"Наша оборонка добре відпрацювала в цьому році. Попри обстріли, дефіцит кадрів, недостатнє завантаження замовленнями. Порівняно з минулим 2022-м роком спроможності наростили більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком. Проте ми з вітчизняним виробництвом все одно далекі від закриття потреби Сил Оборони" , – зазначив Камишін.

За словами міністра, Україна й надалі залишається залежною від зовнішніх поставок партнерів, проте задача президента – нарощувати виробничі спроможності далі та викуповувати у вітчизняних виробників все, що вони можуть виробити.

Також міноборони озвучило підхід до формування потреби на 2024 рік та порядку контрактації.

"Позиція міноборони конструктивна і зрозуміла – наявних в бюджеті на цей час коштів вистачає на контрактацію приблизно половини спроможностей вітчизняного ринку наступного року. А ще є перехідні контракти та необхідність закуповувати певну номенклатуру за кордоном" , – йдеться в повідомленні.

Додається, що у зустрічі взяли участь більше 30 найбільших приватних виробників, ключові асоціації, а також державні заводи, які висловили ряд поточних проблем в галузі, а саме спрощення процедур, доступне кредитування, та інше.