Росія загрожує Молдові через приєднання до чотирьох пакетів санкцій ЄС
Росія погрожує відповісти Молдові через її приєднання до чотирьох пакетів санкцій Європейського Союзу проти Москви, повідомляє Європейська правда.
Про це сказала речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
У традиційному річищі роспропаганди Захарова звинуватила Молдову у "ворожих кроках" та "антиросійській кампанії", спрямованій на "повне руйнування російсько-молдовських відносин".
Речниця російського МЗС також виявила соціологічний хист і заявила, що жителі Молдови "в переважній більшості дружньо ставляться до Росії і зацікавлені в збереженні та розвитку багатопланового двостороннього співробітництва".
"Рішення молдавської сторони не залишиться без відповіді. Про вжиті заходи буде повідомлено додатково", – анонсувала вона.
Минулого тижня міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що Молдова за останні півтора року приєдналася до чотирьох пакетів санкцій, запроваджених ЄС проти Росії.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Молдова заявляла, що не буде одразу ж приєднуватися до певних обмежувальних заходів, зокрема, санкцій проти РФ.
Але в березні цього року Попеску оголосив, що Кишинів переоцінить деякі рішення, ухвалені раніше щодо санкцій, і представить нові. Він пообіцяв, що ступінь приєднання країни до санкцій ЄС значно зросте.
Молдова разом з Україною є кандидатом на вступ у ЄС. Євросоюз очікує від своїх майбутніх членів узгодження зовнішньополітичного вектора та, зокрема, дотримання санкційної політики Європейського Союзу.