Арахамія відповів, чи відбудуться вибори в Україні наступного року

Найближчими роками в Україні не буде змоги провести вибори, ні парламентські, ні місцеві, ні президентські, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+".

"Я думаю, що давайте будемо пороково йти, - наступний рік я не вважаю що взагалі якісь вибори можуть бути. Наступного року – ні парламентських, ні місцевих, ні президентських виборів не буде", - каже Арахамія.

Водночас він зауважив що ніхто Україну не змушує проводити вибори, однак періодично це питання підіймається від окремих західних чиновників.

"Поодинокі були політики які казали що "можливо вам треба буде сідати за стіл перемови, і тоді можливо якщо ви будете умовно не легітимні, і тоді до вас можуть бути такі питання можливо вам треба провести вибори" , - зауважив він.

Однак в момент, коли обговорення виборів доходить до конкретики то питання виборів знімається.

"а саме як будуть голосувати чи балотуватись військові, а як ті 6 мільйонів українців за кордоном мають віддати свої голоси, а як зробити, щоб повітряна тривога не була цілий день, і таке інше. Вони не мають відповіді, і ніхто на такі питання не має відповіді" , - підкреслив політик.

Вибори під час війни

Зазначимо, що в Україні вибори президента заплановані на 2024 рік. Вони мають пройти наприкінці березня. Але воєнний стан робить їх неможливими. Водночас деякі західні політики все одно закликали Київ провести вибори.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що президент України зважує всі "за" та "проти" виборів. Однак пізніше Зеленський заявив, що наразі питання виборів не на часі.