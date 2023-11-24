Зеленський доручив розробити комплексний план щодо мобілізації військових
Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністерствам розробити комплексний план щодо мобілізації військових до наступного тижня, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Зеленський на пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
Зеленський зазначив, що заслухав доповідь про те, які питання потрібно вирішити, які законодавчі зміни необхідні.
"Комплексний план з цього питання буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступному тижні, принаймні питання поставлене і Залужному, і Умєрову, міністрам, тому вони будуть все комплексно доповідати наступного тижня".
Що передувало:
- Секретар РНБО Олексій Данілов 24 листопада повідомив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.