Лукашенко пообіцяв, що білоруські солдати не зайдуть в Україну – Арахамія

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що не може заборонити росіянам використовувати інфраструктуру і почати вторгнення з території його країни, але пообіцяв, що не вступить у війну, повідомляє Українська правда.

Про це заявив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю журналістці Наталії Мосійчук.

За словами Арахамії, Лукашенко сказав, що не може заборонити росіянам користуватися інфраструктурою Білорусі, запускати ракети з її території та перетинати кордон України. Але він тоді гарантував, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України.

"Ми цьому не повірили, багато разів були провокації, коли нам казали, що перевдягнені білоруські солдати воюють, але потім це все завжди не підтверджувалося. Тобто він тут, треба віддати належне, слово досі тримає".