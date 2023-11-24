У Раді чекають від Генштабу план ведення війни, але його немає – Арахамія

Генеральний штаб має підготувати для Верховної ради орієнтовний план ведення війни, а всі питання по перемовинах з РФ мають вирішуватись на референдумі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+".

Питання мобілізації

За його словами, Верховна рада очікує від Генштабу так званого "плану війни", щоб чітко розуміти, скільки ще ресурсів необхідно буде. Арахамія зауважив, що незабаром Україні ймовірно доведеться самостійно шукати кошти на фінансування військових потреб, однак без попереднього плану це буде важко зробити.

"Ще одне питання, яке дуже гаряче - скільки ще людей мобілізують. Є мобресурс, він відомий. Але якщо робити ротацію, то треба мобілізувати ще половину людей в Україні, а якщо ні - то тоді вони (вже мобілізовані - ред.) потерпають. Що з цим робити, і хоча б короткий план на рік дайте, бачення дайте. кажемо військовому керівництву. бачення немає - живемо як жили. А нас це не влаштовує, бо нам треба готуватись" , - сказав Арахамія.

Він вважає, що Генштаб, або інша військова інституція, має скласти план війни на наступний рік. В ньому треба вказати орієнтовну інформацію про те, як планують проводити бойові дії.

"Треба план "я хочу наступний рік воювати так, мені стільки людей треба, а стільки відпустити, а ще мені треба стільки грошей", але цього ніхто немає в країні" , - підкреслив він.

Перемовини з РФ

Глава фракції впевнений, що наразі все керівництво налаштоване на те, щоб продовжувати воювати.

"Зараз я думаю, що все керівництво в Україні думає про те, щоб воювати. Чому? Тому, що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин. У нас позиція перемовна дуже погана. За що ми зараз будемо сідати? Я взагалі вважаю, що якби не закінчилась війна, окрім повної перемоги, має проходити через референдум" , - каже чиновник.

На його думку, якщо будуть якісь домовленості з РФ, які змусять підписувати український парламент то це призведе до знищення самого ж парламенту.

"Такі речі треба робити лише через референдум. Коли народ скаже що "треба робити отак" то я свою думку засуну якомога далі, а якщо скажуть "депутати вирішуйте", то це не має бути їх рішення - це питання кожного громадянина окремо" , - підкреслив Арахамія.

Проблеми з роботою ВЛК

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, що на Ставці було обговорено роботу військово-лікарських комісій.

Більше докладних деталей про обговорення саме цієї теми глава держави не навів.

Раніше робота ВЛК вже неодноразово критикувала президента і не тільки, оскільки саме в цій сфері багато разів виявляли корупційні порушення.

На початку вересня глава держави своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо перевірки всіх рішень ВЛК з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для цього він доручив створити спеціальні робочі групи.

Наприкінці вересня стало відомо, що з 35 тисяч вилучених правоохоронцями особових справ 7,5 тисяч містили ознаки фіктивності. При цьому вже неодноразово було затримано чиновників, які відповідають за проведення ВЛК у різних регіонах України.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади зазначали, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.