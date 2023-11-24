Зеленський змінив заступників командувача Нацвардії: що відомо
Президент Володимир Зеленський змінив першого заступників й трьох заступників командувача Національної гвардії України, повідомляє Українська правда.
Про це говорять укази президента від 24 листопада (№781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023, №785/2023, №786/2023, №787/2023).
Першим заступником командувача НГУ замість Володимира Кондратюка став Вадим Гладков.
Загалом Зеленський звільнив:
- Кондратюка Володимира Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України.
- Набока Олександра Миколайовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
- Сахона Олега Олександровича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
- Миколенка Миколу Олексійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
І призначив:
- Гладкова Вадима Сергійовича першим заступником командувача Національної гвардії України.
- Білоуса Олександра Анатолійовича заступником командувача Національної гвардії України.
- Осипенка Олексія Леонідовича заступником командувача Національної гвардії України.
Цьому передувало: 8 липня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.