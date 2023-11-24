Close button
Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 9900 грн/рік при оплаті карткою
Купити доступ Вхід

Зеленський змінив заступників командувача Нацвардії: що відомо

Зеленський змінив заступників командувача Нацвардії: що відомо
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський змінив першого заступників й трьох заступників командувача Національної гвардії України, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази президента від 24 листопада (№781/2023, №782/2023, №783/2023, №784/2023, №785/2023, №786/2023, №787/2023).

Першим заступником командувача НГУ замість Володимира Кондратюка став Вадим Гладков.

Загалом Зеленський звільнив:

  • Кондратюка Володимира Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України.
  • Набока Олександра Миколайовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
  • Сахона Олега Олександровича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
  • Миколенка Миколу Олексійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.

І призначив:

  • Гладкова Вадима Сергійовича першим заступником командувача Національної гвардії України.
  • Білоуса Олександра Анатолійовича заступником командувача Національної гвардії України.
  • Осипенка Олексія Леонідовича заступником командувача Національної гвардії України.

Цьому передувало: 8 липня 2023 року президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії.

Новини

Популярні теми форуму

analytics