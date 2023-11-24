В Естонії продовжують готуватися до можливого закриття кордону з Росією

На пункті прикордонного перетину між Естонією та Росією в естонському місті Нарва у п’ятницю продовжили приготування до можливого закриття кордону – на мосту встановили додаткові загородження, повідомляє Європейська правда.

Про це пише ERR.

Перші бетонні піраміди на мосту в Нарві з'явилися ще ввечері 16 листопада – після того, як на східний кордон Естонії прибули 19 громадян Сомалі та Сирії, які намагалися без законних підстав проникнути в країну.

Фото: ERR

Напередодні поліція та прикордонна охорона Іда-Вірумаа, до складу якої входить Нарва, сказала, що готується до можливого закриття прикордонного пункту.

"Ми уважно стежимо за тим, що відбувається на кордоні, тому що Росія здійснює міграційний тиск щодо Естонії та Фінляндії, відправляючи до нашого кордону людей, які не мають права на в'їзд до Євросоюзу. З минулого тижня кілька великих груп намагалися потрапити до Естонії", – додали там.

Загородження також готуються у зв’язку з тим, що з 1 лютого закриється на реконструкцію російський пункт пропуску "Івангород" на кордоні з Естонією.

В уряді Естонії напередодні заявили, що готові закрити кордон із Росією, як це зробила Фінляндія, але поки що для цього немає вагомого приводу.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.