Російська армія масовано атакує Україну "Шахедами" (Оновлено)
Надвечір 24 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА з півдня України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.
"Група "Шахедів" на межі Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей! Напрямок руху – північно-західний".
Також військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях. Повітряну тривогу оголосили і в Кіровоградській області.
Оновлено: Після опівночі Повітряні сили повідомили про групи "Шахедів" на Кривий Ріг.
І про те, що кілька груп "Шахедів" рухаються у напрямку Кропивницького з півдня.
Після першої ночі було повідомлено про загрозу ударних дронів на Сумщині.
Дослівно ПС: Атака ворожих ударних БпЛА з півдня триває! Напрямок руху – північно-західний. І додали про загрозу застосування ударних БпЛА на Харківщині з півночі.
1:31: Увага! "Шахеди" з Кіровоградщини прямують на Черкащину!
1:53: "Шахеди" з Черкащини у напрямку Київщини!
2:00: Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА!
2:34: Кілька груп "Шахедів" на півночі Сумщини! Напрямок руху – західний!
2:37: "Шахеди" у напрямку Києва з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
2:38: Чернігівщина – загроза застосування ударних БпЛА!
2:41 Дослівно КОВА: У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
2:43 Дослівно КМВА: В передмісті Києва працює ППО. До відбою тривоги будьте в укриттях!
3:13 Дослівно ПС: Чергові групи "Шахедів" заходять на півночі Сумщини з Курсьокої області РФ! Напрямок руху – західний!
3:30: Увага! Ракета на Київ з півночі!
4:09 Дослівно КМВА: Велика кількість ворожих БпЛА заходить на Київ з різних напрямків!
4:44 Дослівно ПС: Житомирщина – загроза застосування ударних БпЛА!
6:09 Дослівно КОВА: Повітряна тривога в області триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. Небезпека удару з повітря залишається. В області працює ППО.
6:17 Дословно ПС: Атака ворожих ударних БпЛА з північного сходу триває! Станом на зараз групи "Шахедів" знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, МИргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.
6:20: Ще кілька груп "Шахедів" заходить на Сумщину з Курської області!
7:22 Дослівно КМВА: Кілька груп БпЛА рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямкуКілька груп БпЛА рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямку.
7:56 Дослівно ПС: У Києві та області щонайменше три ворожі ударні дрони! Йде бойова робота!