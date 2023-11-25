Російська армія масовано атакує Україну "Шахедами" (Оновлено)

Надвечір 24 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА з півдня України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Група "Шахедів" на межі Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей! Напрямок руху – північно-західний".

Також військові закликали жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях. Повітряну тривогу оголосили і в Кіровоградській області.

Оновлено: Після опівночі Повітряні сили повідомили про групи "Шахедів" на Кривий Ріг.

І про те, що кілька груп "Шахедів" рухаються у напрямку Кропивницького з півдня.

Після першої ночі було повідомлено про загрозу ударних дронів на Сумщині.

Дослівно ПС: Атака ворожих ударних БпЛА з півдня триває! Напрямок руху – північно-західний. І додали про загрозу застосування ударних БпЛА на Харківщині з півночі.

1:31: Увага! "Шахеди" з Кіровоградщини прямують на Черкащину!

1:53: "Шахеди" з Черкащини у напрямку Київщини!

2:00: Полтавщина – загроза застосування ударних БпЛА!

2:34: Кілька груп "Шахедів" на півночі Сумщини! Напрямок руху – західний!

2:37: "Шахеди" у напрямку Києва з півдня! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

2:38: Чернігівщина – загроза застосування ударних БпЛА!

2:41 Дослівно КОВА: У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

2:43 Дослівно КМВА: В передмісті Києва працює ППО. До відбою тривоги будьте в укриттях!

3:13 Дослівно ПС: Чергові групи "Шахедів" заходять на півночі Сумщини з Курсьокої області РФ! Напрямок руху – західний!

3:30: Увага! Ракета на Київ з півночі!

4:09 Дослівно КМВА: Велика кількість ворожих БпЛА заходить на Київ з різних напрямків!

4:44 Дослівно ПС: Житомирщина – загроза застосування ударних БпЛА!

6:09 Дослівно КОВА: Повітряна тривога в області триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. Небезпека удару з повітря залишається. В області працює ППО.

6:17 Дословно ПС: Атака ворожих ударних БпЛА з північного сходу триває! Станом на зараз групи "Шахедів" знаходяться на заході Сумщини, поблизу Полтави, МИргорода, в районі Ніжина та східніше Прилук на Чернігівщині, на півдні Київщини, в районі Обухова, над та навколо Києва.

6:20: Ще кілька груп "Шахедів" заходить на Сумщину з Курської області!

7:22 Дослівно КМВА: Кілька груп БпЛА рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямкуКілька груп БпЛА рухаються у напрямку Києва з північно-східного напрямку.

7:56 Дослівно ПС: У Києві та області щонайменше три ворожі ударні дрони! Йде бойова робота!