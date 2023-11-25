Азербайджан передав Україні машину для розмінування Revival P

Азербайджан передав українським рятувальникам нову гусеничну машину для розмінування за назвою Revival P, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook ДСНС України.

"Азербайджан передав рятувальникам Полтавщини машину механізованого розмінування Revival P" , - йдеться у повідомленні ДСНС.

Також повідомляють, що в Україну приїхали представники компанії-виробника техніки, які проведуть навчання для українських фахівців. Після завершення процесу навчання спеціальна машина поїде на допомогу саперам ДСНС, які проводять гуманітарне розмінування деокупованих територій.

Допомога у розмінуванні України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Наприкінці вересня Швейцарія затвердила пакет у розмірі 110 млн. доларів на розмінування України. Вони будуть надані у період з 2024 по 2027 рік.

Також раніше повідомлялося, що Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України. Йдеться про 18,5 млн. доларів. Крім того, з метою розмінування українські рятувальники отримали чотири машини для розмінування моделей MV-4 та MV-10 від Корейської міжнародної кооперативної агенції.