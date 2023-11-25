Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ сталося загорання на території дитсадка
Внаслідок масованої атаки "Шахедів" на Київ і збиття ворожих безпілотників сталося загорання на території дитячого садка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють начальник КМВА Сергій Попко, мер Києва Віталій Кличко.
Пряма мова Попка:
"Внаслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочка.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Задіяні усі екстрені служби".
Крім того, внаслідок збиття ворожих БпЛА в окремих будинках Солом'янського району зафіксовано пошкодження вікон у квартирах.
Пряма мова Кличка:
"У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці".