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Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ сталося загорання на території дитсадка

Внаслідок атаки "Шахедів" на Київ сталося загорання на території дитсадка
Фото: twitter

Внаслідок масованої атаки "Шахедів" на Київ і збиття ворожих безпілотників сталося загорання на території дитячого садка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють начальник КМВА Сергій Попко, мер Києва Віталій Кличко.

Пряма мова Попка:

"Внаслідок збиття ворожих БпЛА та падіння уламків в Солом'янському районі сталося загорання на території дитячого садочка.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Задіяні усі екстрені служби".

Крім того, внаслідок збиття ворожих БпЛА в окремих будинках Солом'янського району зафіксовано пошкодження вікон у квартирах. 

Пряма мова Кличка:

"У Соломʼянському районі загоряння в кількох місцях - у житловому будинку та нежитлових приміщеннях. Також у Соломʼянському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці".

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