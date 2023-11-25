Нові штурми на Авдіївському напрямку не призведуть до швидкого просування росіян – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що нові штурми Авдіївки росіяни почали зі "слабшими механізованими силами", й атаки ворога "не призведуть до швидкого просування", повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.
Аналітики, при цьому припускають, що зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх наступальних хвиль, що відбулися в жовтні.
Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку 23 і 24 листопада.
Експерти зазначають: великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому регіоні.
Основні висновки ISW за 24 листопада:
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.
- Російські високопосадовці можуть бути залучені до ширшої схеми примусового всиновлення депортованих українських дітей.
- Західні союзники України заявили про свою прихильність подальшому розвитку української системи протиповітряної оборони під час 17-ї віртуальної зустрічі у форматі "Рамштайн".
- Президент Росії Володимир Путін взяв участь у сесії Ради ОДКБ у Мінську.
- За повідомленнями, китайські компанії співпрацюють з російськими бізнесменами у плануванні будівництва підводного тунелю, який з'єднав би Росію з окупованим Кримом.
- Європейські держави реагують на тривалу організацію Росією штучно створеної кризи з мігрантами на північно-західних кордонах.
- За повідомленнями, російські правоохоронні органи затримали близько 700 мігрантів на складі в Московській області і видали кілька повісток до армії, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на примус мігрантів до військової служби.
- Кремль, імовірно, відновлює спроби контролювати всі системи відеоспостереження в Росії, що може бути частиною постійних зусиль з інтенсифікації інструментів цифрового авторитаризму для посилення внутрішніх репресій.
- Російські війська провели наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, дещо просунувшись вперед у деяких районах.
- Російська авіаційна промисловість, ймовірно, зазнає значних обмежень через міжнародні санкції та вимоги російської оборонно-промислової бази.
- Російська окупаційна влада продовжує докладати зусиль для індоктринації українських дітей в окупованій Україні в російську національну та культурну ідентичність.