Нові штурми на Авдіївському напрямку не призведуть до швидкого просування росіян – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що нові штурми Авдіївки росіяни почали зі "слабшими механізованими силами", й атаки ворога "не призведуть до швидкого просування", повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.

Аналітики, при цьому припускають, що зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх наступальних хвиль, що відбулися в жовтні.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше 50 російських атак на Авдіївському напрямку 23 і 24 листопада.

Експерти зазначають: великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому регіоні.

Основні висновки ISW за 24 листопада: