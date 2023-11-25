Над Дніпропетровщиною та Миколаївщиною захисники збили 6 дронів та ракету
Вночі над Дніпропетровською та Миколаївською областями захисники збили 6 ворожих дронів та ракету, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють голови Дніпропетровської та Миколаївської ОВА.
Пряма мова Сергія Лисака:
"Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю ракету і 5 БпЛА
Неспокійно було на Нікопольщині".
Пряма мова Віталія Кіма:
"Вночі 25 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА "Shahed-131/136".
Що передувало:
Всю ніч росіяни масовано атакували Україну "Шахедами".