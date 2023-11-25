Close button
Чорна п'ятниця стартувала!Міжбанк всього за 9900 грн/рік при оплаті карткою
Купити доступ Вхід

Над Дніпропетровщиною та Миколаївщиною захисники збили 6 дронів та ракету

Над Дніпропетровщиною та Миколаївщиною захисники збили 6 дронів та ракету
Фото: flickr

Вночі над Дніпропетровською та Миколаївською областями захисники збили 6 ворожих дронів та ракету, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють голови Дніпропетровської та Миколаївської ОВА.

Пряма мова Сергія Лисака:

"Вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю ракету і 5 БпЛА
Неспокійно було на Нікопольщині".

Пряма мова Віталія Кіма:

"Вночі 25 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА "Shahed-131/136".

Що передувало:

Всю ніч росіяни масовано атакували Україну "Шахедами".

Новини

Популярні теми форуму

analytics