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ЗСУ знищили десятки одиниць російської техніки та понад 800 окупантів

ЗСУ знищили десятки одиниць російської техніки та понад 800 окупантів
Фото: Facebook

Українські захисники знищили за добу 24 листопада щонайменше 18 артсистем, 29 одиниць автомобільної техніки та 6 російських танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 323760 (+860) осіб,
  • танків ‒ 5502 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10263 (+7) од,
  • артилерійських систем – 7851 (+18) од,
  • РСЗВ – 905 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 596 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 1565 (+1),
  • кораблі /катери 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10259 (+29) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1112 (+4)

Дані уточнюються.

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