Росія випустила по Україні рекордну кількість "Шахедів", майже всі збиті
Цієї ночі, 25 листопада, ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив командувач Повітряними силами Микола Олещук.
За даними Олещука, з 75 "Шахедів" збиті 71.
Пряма мова Олещука:
"Основний напрямок удару – Київ!
Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.
Майже 40% знищених цілей у їх активі!"
Повітряні сили уточнили, що пуски були з двох напрямків – Приморсько-Ахтарськ РФ та з Курської області РФ.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська.
Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.