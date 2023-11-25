Внаслідок атаки дронів на Київ поранено 5 людей, серед них дитина

Цієї ночі російські варвари влаштували наймасованішу атаку дронів на Київ. Повітряна тривога тривала 6 годин, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

З інформації на цей час.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна. Крім того, сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали. Уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння.

У Печерському та Подільському районах також зафіксували падіння уламків на відкритій місцевості.

У Дніпровському районі невеликий уламок БПЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не було. Потерпілих не виявили.

У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Попередньо ніхто не постраждав.