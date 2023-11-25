Нічна атака дронів на Київ: в КМВА показали наслідки ударів

Цієї ночі, 25 листопада, російські терористи вдались до наймасованішої атаки дронів на Київ. Внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі в низці районів столиці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Відзначимо, як розповідав міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки дронів є руйнування у:

Солом'янському районі - внаслідок падіння уламків сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна. Також є руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки;

- внаслідок падіння уламків сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна. Також є руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки; Печерському та Подільському районах - зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості;

- зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості; Дніпровському районі - уламок БпЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку;

- уламок БпЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку; Голосіївському районі - уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок.

"Загалом, у результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Усі вони отримали медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації" , - розповів Кличко.

Нічна атака на Київ

У ніч на 25 листопада ворог вдався до масштабної атаки дронами на Київ. Ближче до ранку в столиці почали лунати вибухи. Місцева влада попередила про роботу ППО й закликала цивільних не ігнорувати повітряну тривогу.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, цієї ночі було знищено 71 БпЛА. Ворог застосував 75 безпілотників, що стало рекордною кількістю з початку повномасштабного вторгнення. Основним напрямком удару був Київ.