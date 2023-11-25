В Україну приїхав президент Швейцарії Берсе

Голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе приїхав до України для участі в міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив у Twitter (X).

"У центрі уваги – вплив агресивної війни РФ на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка Швейцарії для України", – зазначив Берсе.

Прибув до Києва, де візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з Президентом @ZelenskyyUa. Основна увага – на наслідках військової агресії РФ для ???? продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці ???????? з боку Швейцарії. https://t.co/gDvY63m7Pf pic.twitter.com/K1knMoufwe — Alain Berset (@alain_berset) November 25, 2023

Раніше голова Федеральної ради Швейцарії висловив переконання, що приєднання до санкцій Євросоюзу проти Росії не суперечать її політиці нейтралітету, на відміну від ситуації, якби країна допомагала ухилятись від них.

Берсе нагадав, що агресивна війна Росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

Швейцарія також виступила за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Минулого року Федеральна рада Швейцарії роз'яснила, що нейтралітет країни сумісний із санкціями Європейського Союзу проти Росії, але не членством у НАТО.