Британська розвідка повідомила про проблеми РФ із застосуванням крилатих ракет

У розвідувальній спільноті Міністерства оборони Великої Британії стверджують, що логістичні проблеми чорноморського флоту (ЧФ) РФ у Новоросійську впливають на її здатність бити по Україні крилатими ракетами, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у новому розвідувальному огляді британського відомства щодо війни в Україні.

За словами аналітиків, традиційно ЧФ РФ перезаряджає крилаті ракети в Севастополі в окупованому Криму, але оскільки там він дедалі частіше опиняється під загрозою українських ударів, Росія, швидше за все, розглядатиме Новоросійськ як найкраще альтернативне місце для перебазування.

Втім, зазначають розвідники, переміщення та перезарядка ракет вимагатиме нових процесів доставки, зберігання, управління та завантаження.

У міністерстві нагадали, що ще 13 листопада 2023 року українські військові заявили, що РФ призупинила удари морськими крилатими ракетами через логістичні проблеми в Новоросійську.

"Росія, ймовірно, намагатиметься прискорити подолання цих проблем, щоб морські крилаті ракети могли бути включені до зимової кампанії з нанесення ударів по Україні", – констатує розвідка.

Раніше у Міноборони Британії відзначили, що РФ накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими та одночасно формує бойовий простір перед потенційною зимовою кампанією проти енергоінфраструктури України.

Наприкінці жовтня розвідка Британії відзначила тривалу паузу у застосуванні Росією авіації далекої дії для ракетних ударів по Україні та пов’язувала це з накопиченням запасу на зиму.

Розвідка Великої Британії також заявила про все помітніше застосування Росією безпілотників-камікадзе "Ланцет" у ключовій контрбатарейній боротьбі.