ДБР: Депутат рівненської облради незаконно збагатився на мільйони доларів

Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України", незадекларовані статки на мільйони доларів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДБР, співрозмовник УП у правоохоронних органах.

ДБР зазначає, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

За даними джерела УП, йдеться про Віталія Суховича.

"Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад $4 млн у різній валюті".

Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek philippe.

Виявлено золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скерували лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім’ї.