Байден назвав ймовірну причину, через яку ХАМАС напав на Ізраїль

Президент США Джо Байден вважає, що зближення Сполучених Штатів із Саудівською Аравією стало одною з причин нападу бойового угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив журналістам під час пресконференції.

"Я не можу довести..., але я вважаю, що однією з причин, чому ХАМАС завдав удару, було те, що вони знали, що я дуже тісно співпрацюю з саудитами та іншими країнами регіону, щоб принести мир шляхом визнання Ізраїлю та його права на існування", – зазначив американський лідер.

Він додав, що на саміті G20 він зміг домогтися прийняття резолюції, в якій йшлося про плани побудувати залізницю через весь Близький Схід до Саудівської Аравії, Ізраїлю і далі до Європи.

"Вся ідея в цьому: існує величезна зацікавленість – і я думаю, що більшість арабських країн знають про це – в координації дій один з одним змінити динаміку в регіоні заради довготривалого миру. І це те, над чим я збираюся продовжувати працювати", – пояснив Байден.

Раніше президент США привітав домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.

Перед цим у Білому домі заявили, що терористичні дії угруповання ХАМАС проти Ізраїлю є геноцидом.

Водночас Байден заявляв, що дав зрозуміти прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу: окупація Гази була б "великою помилкою".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.