Росія модернізує "Шахеди", щоб їх важче було збивати – Ігнат
Росіяни покривають "Шахеди" карбоном або перефарбовують їх у чорний колір, аби українській протиповітряній обороні було важче їх збивати, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Ігнат в ефірі телемарафону.
"Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.
Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому.
Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп".
Нагадаємо:
Цієї ночі, 25 листопада, ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів", з них 74 збиті.