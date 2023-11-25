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Росія модернізує "Шахеди", щоб їх важче було збивати – Ігнат

Росія модернізує "Шахеди", щоб їх важче було збивати – Ігнат
Фото: Міноборони України

Росіяни покривають "Шахеди" карбоном або перефарбовують їх у чорний колір, аби українській протиповітряній обороні було важче їх збивати, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Ігнат в ефірі телемарафону.

"Вони і раніше удосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи там композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні.
Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал. Карбон, який є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, і чорний колір – зрозуміло, чому.
Це ускладнить роботу протиповітряної оборони, а саме візуальну прив'язку до цілі мобільних вогневих груп".

Нагадаємо:

Цієї ночі, 25 листопада, ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів", з них 74 збиті.

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