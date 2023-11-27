Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні 4 грудня – Politico

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.﻿﻿ Про це пише видання Politico, повідомляє Українська правда.

Таким чином Шумер тисне на законодавців, щоб вони прийшли до згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вона поєднується з допомогою для України та Ізраїлю.

Шумер назвав цю вимогу "найбільшою перешкодою" для надання нових коштів на захист України від Росії та війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Лідер Демократичної партії сказав, що його фракція з 51 члена готова працювати для вирішення питань імміграції, але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт.

Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

Він попередив про довгі ночі та дні попереду, а також про можливу роботу у вихідні.

Кілька тижнів тому була сформована двопартійна коаліція з надією досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами політики США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

Politico пише, що є близько 60 голосів за те, щоб направити Україні ще десятки мільярдів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без згоди щодо політики про безпеку кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не буде розглядати законопроєкт, у якому відсутні положення про безпеку кордону. Конгрес двічі ухвалював законопроєкти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.

Шумер також сказав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.