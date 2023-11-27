ISW: Війська РФ захопили частину Авдіївської промзони

Російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки 26 листопада. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Красногорівки (7 км на північний захід від Авдіївки) і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки.

На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно-східній околиці Авдіївки.

Російські військові блогери переважно стверджували, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата-2, але ISW поки не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

26 листопада російські війська також продовжили наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна й підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Першотравневого (24 км на схід від Куп’янська).У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та поблизу Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної).

Генштаб України повідомив, що 26 листопада українські війська продовжили штурм на південь від Бахмута та завдають російським військам втрат в особовому складі та військовій техніці.

26 листопада російські війська продовжували безуспішні наступальні операції на захід і південний захід від Донецька.

Ключові висновки ISW за 26 листопада