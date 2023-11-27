Шторм у Чорному морі викинув на мілину судно поблизу РФ

Суховантаж під прапором Беліза викинуло на мілину поблизу Анапи, повідомляє Українська правда.

Сильний шторм викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево у Росії суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза.

Судно було з вантажем ячменю для Єгипту в морському порту Тамань.

Як повідомив капітан судна, на борту перебуває 21 особа екіпажу, громадяни Сирії, Індії та Єгипту.

Вітер і хвилі зірвали судно з якорів ввечері 26 листопада воно дрейфувало у бік берега, поки не сіло на мілину.

Наразі судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега.

Спеціалісти розробляють план аварійно-рятувальної операції.