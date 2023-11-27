Курс валют НБУ на 27 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 26 листопада досяг рівня 36.05 за 1 долар.
Курс євро зріс на 9 коп. до 39.36 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.07 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 16 коп. до 45,33 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 40.83 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.02 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.048 700
|EUR
|Євро
|39,358 000
|RUB
|Рубль
|0.406 560
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.329 400
|CHF
|Швейцарський франк
|40.825 300
|PLN
|Польський злотий
|9.018 900