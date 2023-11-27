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Курс валют НБУ на 27 листопада

Курс валют НБУ на 27 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 27 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 26 листопада досяг рівня 36.05 за 1 долар.

Курс євро зріс на 9 коп. до 39.36 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.07 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 16 коп. до 45,33 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 10 коп. до 40.83 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.02 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 36.048 700 +0.034
EUR Євро 39,358 000 +0.088
RUB Рубль 0.406 560
GBP Фунт стерлінгів 45.329 400 +0.16
CHF Швейцарський франк 40.825 300 +0.104
PLN Польський злотий 9.018 900 +0.023

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