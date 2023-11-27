Вашингтон вимагатиме від Туреччини дотримуватися санкцій щодо РФ і ХАМАСу – ЗМІ

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон наступного тижня відвідає Туреччину, щоб обговорити дотримання Анкарою американських санкцій проти Росії і ХАМАС.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Стверджується, що високопосадовець американського Мінфіну зустрінеться зі своїми турецькими колегами і наполягатиме, щоб Туреччина виконала односторонні санкції США проти ряду російських організацій і фінансової діяльності ХАМАС.

Міністерство фінансів США минулого місяця розширило список санкційних осіб у Туреччині, які, за його словами, були прикриттям для угрупування ХАМАС, яке Сполучені Штати і Європейський Союз визнали терористичною організацією.

Вашингтон наклав санкції на близько десятка турецьких фірм і деяких осіб за те, що вони керували інвестиційним портфелем від імені ХАМАС або допомагали Росії ухилятися від санкцій.

Сполучені Штати також попередили низку турецьких компаній про можливі санкції, які можуть порушити їхні зв’язки із західною фінансовою системою.