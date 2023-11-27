Запорізька АЕС вчора була на межі чергового блекауту – "Енергоатом"

26 листопада тимчасово окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція цілий день перебувала на межі чергового блекауту.﻿﻿ Про це йдеться в НАЕК "Енергоатом", повідомляє Українська правда.

У неділю о 10:30 внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької АЕС відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час обстрілів.

Як повідомило МАГАТЕ, в цей час ЗАЕС отримувала зовнішнє живлення від єдиної доступної резервної лінії електропередачі 330 кВ.

Крім того, відбулося часткове знеструмлення енергоблока №4 з автоматичним включенням дизель-генератора, який за 10 хвилин по тому виключили вручну.

"Це свідчить про наявність проблеми з енергоживленням ядерної установки" , – зазначає "Енергоатом".

"Пошкоджену лінію 750 кВ українські фахівці відремонтували о 20:52. До цього часу Запорізька АЕС майже цілий день перебувала на межі чергового блекауту в разі знеструмлення резервної лінії 330 кВ" , – додали в компанії.

ЗАЕС під російською окупацією неодноразово втрачала зовнішнє джерело живлення. На станції відбулося вже сім повних блекаутів і один частковий.