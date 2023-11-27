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Росія за добу втратила 750 військових та 7 танків – Генштаб

Росія за добу втратила 750 військових та 7 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні приблизно 750 своїх військових, а також 7 танків, 3 бронемашини, одну артилерійську систему та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 325 580 (+750) осіб,
  • танків − 5 520 (+7) од,
  • бойових броньованих машин − 10 282 (+3) од,
  • артилерійських систем − 7 875 (+1) од,
  • РСЗВ − 907 (+0) од,
  • засобів ППО − 597 (+0) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 905 (+4) од,
  • крилатих ракет − 1 565 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 299 (+11) од,
  • спеціальної техніки − 1 113 (+0) од.

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