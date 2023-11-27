Орбан погрожує зірвати саміт ЄС щодо підтримки України – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини та Віктор Орбан погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву та питання про початок переговорів щодо вступу України до ЄС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в публікації Bloomberg, на зустрічі дипломатів минулого тижня Угорщина заявила, що хоче провести "стратегічне обговорення" фінансової підтримки блоку Україні та того, як російські санкції вплинули на країни ЄС, перш ніж взагалі говорити про надання додаткової фінансової допомоги або зобов'язань у галузі безпеки .

Угорщина також блокує переговори щодо вступу України та середньостроковий огляд бюджету ЄС. Конфронтаційний тон Орбана припускає, що його більше не турбують погрози припинити фінансування з Брюсселя.

Голова Євроради Шарль Мішель сьогодні відвідає Будапешт , щоб зустрітися з Орбаном, але урядовці ЄС готуються до найгіршого.