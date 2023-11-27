Через заметіль перекрили 14 доріг, рятувальники витягли 840 авто – МВС

В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.﻿﻿ Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє Українська правда.

Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

"Закликаємо водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. Якщо Вам потрібна допомога – зверніться до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють пункти незламності та пересувні пункти обігріву" , – зазначив міністр.

За його словами, найскладніша ситуація спостерігається на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей. Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

У Черкаській області ускладнено рух поблизу міста Кам’янка. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

У Кіровоградській області ліквідовано затор поблизу села Велика Виска, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.