Загибель керівництва МВС: ГБР завершило розслідування авіакатастрофи

Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Українська правда.

"Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду" , – йдеться в повідомленні ДБР.

У серпні 2023 року слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними видання, усі вони наразі перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту.