Загибель керівництва МВС: ГБР завершило розслідування авіакатастрофи
Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року в Броварах, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Українська правда.
"Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду", – йдеться в повідомленні ДБР.
У серпні 2023 року слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи:
- начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,
- в.о. командира спеціального авіаційного загону;
- заступнику командира з льотної підготовки;
- командиру авіаційної ескадрильї;
- начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.
За даними видання, усі вони наразі перебувають під запобіжним заходом у вигляді нічного домашнього арешту.