Вітер розірвав прапор України у Києві, його замінюють

Сильний вітер пошкодив полотнище найбільшого прапора України у Києві, попри те, що його приспустили напередодні негоди, повідомляє Українська правда.

"Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище" , – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Повідомляється, що зараз пошкоджений прапор уже знімають із флагштока та замінять його на новий.

"Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови" , − наголосили у КМВА.

У Києві розташований найбільший флагшток і найбільший прапор в Україні. Висота флагштока становить майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.