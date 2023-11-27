Фінська компанія постачала запчастини до РФ попри санкції – розслідування

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну фінська компанія HD-Parts експортувала в Росію запчастини для вантажних автомобілів на мільйони євро. Про це йдеться в розслідуванні фінського мовника Yle, повідомляє Європейська правда.

За даними журналістів, компанія відправляла в Росію переважно запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania.

Водночас керівництво HD-Parts категорично заперечує порушення санкційних правил.

Засновник і голова правління HD-Parts Лассе Ліндквіст заявив, що митниця перевіряла і схвалювала кожне відправлення в Росію. Він запевнив, що у нього є всі необхідні документи.

Ліндквіст при цьому підтверджує, що не менше 3/4 обороту HD-Parts припадає на російський експорт.

Фінська митниця не коментує ситуацію з HD-Parts, проте уточнює, що проводить перевірки, коли в експортній декларації вказана продукція, яка може потрапляти під санкції.

Журналісти ознайомилися з переліком запчастин, які надходили до РФ від HD-Parts, і дійшли висновку, що найменування партій HD-Parts багато в чому відповідають товарам, що заборонені для ввезення в РФ.

Дані російської митниці показують, що з Фінляндії до Росії вивозили і вантажівки. Зокрема, за час війни в Росії опинилося близько десятка вживаних вантажівок Scania і Volvo, а також напівпричепів інших марок

Згідно з митними даними, ними володіла компанія Idän Liikenteenvälittys IL з Лаппеенранта. Вартість поставок становила сотні тисяч євро.