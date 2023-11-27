Позиція ЄС щодо Гази ускладнює підтримку України в ООН – Боррель

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель допускає, що ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України в ООН через ситуацію на Близькому Сході. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню La Vanguardia, повідомляє Європейська правда.

"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні" , – сказав європейський дипломат.

За його словами, такі країни, як, наприклад, Чилі, які дуже допомогли із засудженням Росії, кажуть, що вони не розуміють позиції ЄС щодо Гази.

"Вони не думають, що ми послідовні. Це різні конфлікти, але світова громадська думка порівнює нашу позицію з обома", – додав він.

Боррель зазначив, що позиція ЄС була ослаблення ставленням до ситуації в Газі.

"Глава однієї з арабських країн сказав це дуже різко, мовляв, здається, ми не однаково цінуємо життя одних і інших" , – зауважив він.

Раніше Боррель заявляв, що Євросоюз стикається зі зростаючою ворожістю в мусульманському світі та за його межами через звинувачення у проізраїльській упередженості та подвійних стандартах у зв'язку з війною в Газі.