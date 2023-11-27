Потік військових товарів із Туреччини до Росії різко зріс – FT

Потік товарів із Туреччини до Росії товарів, життєво важливих для військової машини Москви, різко зріс цьо﻿﻿го року. Це посилює стурбованість США та їхніх союзників тим, що країна виступає як канал для постачання секретної продукції від своїх власних виробників. Про це повідомляє Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в публікації, зростаюча торгівля та зростання імпорту до Туреччини 45 матеріалів, що використовуються російськими військовими, підірвали спроби США та Європи обмежити можливості Москви щодо оснащення своїх збройних сил, посилюючи напруженість між Анкарою та її партнерами з НАТО.

На знак того, що стримування цієї торгівлі стало для Вашингтона пріоритетом, Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів США з тероризму та фінансової розвідки, цього тижня відвідає Стамбул та Анкару, де він збирається обговорити "запобігання підриву розслідувань торговельної та фінансової діяльності, яка приносить користь зусиллям Росії у її війні проти України".

Це буде друга поїздка Нельсона до Туреччини цього року, і вона відбудеться на тлі ознак того, що деякі товари подвійного призначення, які США та їхні союзники вважають такими, що представляють особливу цінність для війни, транспортуються безпосередньо до Росії, навіть якщо вони були марковані як експорт у іншу країну.

Спроби припинити цю торгівлю з Росією ускладнилися, оскільки ці товари мають як комерційне, і військове застосування. За перші дев'ять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт 45 товарів, які США вважають "високопріоритетними" для Росії та п'яти країн колишнього СРСР, на суму 158 млн доларів. Це втричі перевищує рівень, зафіксований за той же період 2022 року, коли почалася війна Росії проти України.

Згідно з аналізом Financial Times даних із митної бази даних Trade Data Monitor, середня цифра за 2015-2021 роки становила 28 млн доларів. 45 категорій товарів, у тому числі такі товари, як мікрочіпи, обладнання зв'язку та такі деталі, як оптичні приціли, підлягають експортному контролю США, ЄС, Японії та Великобританії, спрямованому на запобігання їх ввезенню до Росії. Але їх можна обійти, якщо компанії використовують посередницькі структури приховування свого кінцевого пункту призначення. Імпорт високопріоритетних товарів Туреччини з країн "Великої сімки" цього року зріс більш ніж на 60% порівняно з аналогічними періодами з 2015 до 2021 року і склав майже 500 млн доларів.

Центр незаконної торгівлі

Туреччина, поряд з Об'єднаними Арабськими Еміратами, часто є проміжним пунктом призначення для російських компаній, які прагнуть використовувати багатоступінчасті маршрути імпорту для обходу контролю, заявив представник ЄС з контролю за санкціями. Зокрема він використовувався для закупівлі європейських товарів.

Офіційні дані з Туреччини показали зростання декларацій про експорт пріоритетних товарів до колишніх радянських країн - Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, проте статистичні відомства цих країн не зафіксували відповідного зростання імпорту.

На думку аналітиків, ці великі розбіжності дозволяють припустити, що товари, які, за заявами Туреччини, призначалися для посередників, натомість транспортувалися безпосередньо до Росії, кажуть аналітики.

Казахстан зафіксував імпорт високопріоритетних товарів з Туреччини на суму 6,1 млн доларів за рік до вересня, але дані Туреччини показують, що експорт цих товарів до Казахстану склав 66 млн доларів за той же період.