Україна експортувала понад 12 млн тонн зерна з липня 2023 року

Україна експортувала 12,69 млн тонн зернових та зернобобових від початку поточного маркетингового року 2023 – 2024 років.﻿ Про це заявили у міністерстві аграрної політики та продовольства, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що у цьому маркетинговому році, який стартував 7 липня, Україна вже експортувала 5,75 млн тонн пшениці, 870 тисяч тонн ячменю та 5,93 млн тонн кукурудзи.

Крім того, станом на 30 листопада минулого маркетингового року український експорт становив 16,557 млн тонн. Тоді Україна експортувала 6,7 млн тонн пшениці, 1,4 млн тонн ячменю та 9,3 млн тонн кукурудзи.

У листопаді 2023 року український експорт становив 3,453 млн тонн зернових та зернобобових проти 4,354 млн тонн минулого року.

Крім того, з липня місяця Україна експортувала 48,8 тисяч тонн борошна, проти 54,9 тисяч тонн – минулого року.