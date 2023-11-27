Британська розвідка: РФ зазнає найбільших втрат з початку вторгнення

Протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначає розвідка Великої Британії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії за 27 листопада.

За даними відомства, ці втрати російських окупантів є результатом наступу на Авдіївку Донецької області.

Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими, у листопаді середньодобові втрати військ РФ становлять 931 особу за добу.

Перед цим російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат у березні 2023 року із середнім показником 776 мертвих окупантів на добу – у розпал боїв за Бахмут Донецької області.

Британська розвідка зауважує, що не може перевірити методологію, за якою український Генштаб визначає рівень втрат РФ, однак зазначає, що виглядають вони достовірними.