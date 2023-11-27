Поблизу Запорізької АЕС зафіксували запуск ракет із РСЗВ – МАГАТЕ

Експерти МАГАТЕ зафіксували пуски ракет, скоріш за все, з реактивної системи залпового вогню з близької відстані від окупованої росіянами Запорізької АЕС. Про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з ядерної енергії, повідомляє Укрінформ.

"Експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, чули кілька ракет, які, як видається, були випущені з близької відстані від станції. Команда МАГАТЕ не бачила снаряди через хмарність, але характерний звук вказував на те, що вони були випущені з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) неподалік", - йдеться у повідомленні.

Також у звіті розповідається про втрату станцією зв’язку з основною лінією електропередач за межами майданчика, що змусило її покладатися на резервну електроенергію для охолодження реактора.

"Як і раніше, я глибоко стурбований ядерною безпекою та захищеністю станції, як коли мова йде про її вразливі джерела живлення за межами майданчика – які можуть постраждати від атак далеко від нього – так і про більш прямі військові ризики, з якими вона стикається, що потенційно підривають принципи, які я виклав на засіданні Ради Безпеки ООН у травні цього року. У цьому контексті особливе занепокоєння викликають очевидні ракетні обстріли поблизу станції", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.