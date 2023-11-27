Нафта дешевшає на тлі можливого скорочення видобутку

Ціни на нафту продовжують опускатися в понеділок, трейдери чекають на зустріч міністрів держав ОПЕК+, яку було перенесено з 26-го на 30 листопада, повідомляє Enkorr.

Вартість січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:20 за київським часом становить $79,85 за барель, що на $0,73 (0,91%) нижче, ніж на закриття попередньої сесії. У п'ятницю ціна цих контрактів знизилася на $0,84 (1%), до $80,58 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здешевшали на цей час на $0,73 (0,97%), до $74,81 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів упала на $1,56 (2%), до $75,54 за барель.



За підсумками минулого тижня Brent здешевшала менш ніж на 0,1%, WTI – на 0,7%, причому обидва контракти завершили в мінусі п'ятий тиждень поспіль.

Як повідомляли ЗМІ, перенесення зустрічі міністрів ОПЕК+ викликане розбіжностями всередині групи, зокрема бажанням Анголи й Нігерії нарощувати видобуток, тоді як Саудівська Аравія продовжує добровільне обмеження виробництва.

Ці повідомлення послабили побоювання трейдерів, пов'язані з можливістю ще суттєвішого скорочення видобутку ОПЕК+, зазначає Market Watch.