У МЗС Угорщини натякають, що ЄС не повинен обговорювати нові санкції проти РФ

В Угорщині натякають, що Євросоюз не повинен обговорювати 12-й пакет санкцій проти Росії доти, доки не проаналізує наслідки попередніх. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда.

"У той час як співпраця між Сходом і Заходом, що давно стала надійною основою європейського зростання, продовжує обриватися, ми обговорюємо вже 12-й пакет санкцій, не провівши чесного аналізу наслідків 11 пакетів, які вже були ухвалені" , – пише Сійярто.

За його словами, "провальні рішення в Брюсселі" останніми роками призвели до того, що європейська конкурентоспроможність "сягнула найнижчого рівня".

Глава угорського МЗС додав, що сьогодні у Брюсселі він "вестиме боротьбу" за підвищення конкурентоспроможності Європи та збереження співпраці між Сходом і Заходом.

Нагадаємо, країнам-членам ЄС представили пропозицію щодо 12-го пакета санкцій проти Росії.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Окремо згадано про необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.